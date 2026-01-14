Giustizia, il ministro Nordio: "Serve la riforma, il Csm non allontana i magistrati negligenti"

La camera ardente per Valeria Fedeli, scomparsa a 76 anni dopo lunga malattia, sarà allestita in Campidoglio giovedì 15 gennaio, con apertura al pubblico dalle 10 alle 18, mentre alle 12.30 è previsto un ricordo. Sindacalista ed ex ministra dell'Istruzione, vice presidente del Senato, ha suscitato cordoglio unanime, a partire dal presidente della Repubblica Mattarella, che ha ricordato come “Il suo lungo impegno sindacale e politico, con costante attenzione ai traguardi di parità tra donna e uomo, è stato sempre caratterizzato da passione civile, capacità di dialogo e alto senso delle istituzioni”.

Alla Camera il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha presentato il suo libro, “Una nuova giustizia”, giusto a due mesi circa dallo svolgimento del referendum sulla riforma della giustizia, il 22 e 23 marzo, e si dice fiducioso sul fatto che i ricorsi presentati non saranno accolti. Il Tar ha intanto deciso che non vi sarà nessuna sospensione cautelare della delibera del Consiglio dei ministri che ha fissato la data, e deciderà in merito il 27 gennaio. “La riforma interviene – ha detto Nordio – perché il consiglio superiore della magistratura non allontana i magistrati impreparati o negligenti. Il magistrato inadeguato deve essere colpito nella carriera, non nel portafoglio”.

Fa discutere la presenza della presidente del Consiglio Meloni e del suo vice Salvini, nello spot per la campagna elettorale del primo ministro ungherese Viktor Orban, insieme ad altri leader dell'estrema destra internazionale. Per Bonelli, Alleanza Verdi-Sinistra, “è orrore che genera vergogna vedere la presidente Meloni fare campagna elettorale insieme al boia di donne e bambini palestinesi Netanyahu”.