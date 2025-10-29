Giustizia, La Russa: "Il gioco non vale la candela"

Ultimo miglio per la riforma che introduce in Costituzione la separazione delle carriere dei magistrati. In Senato iniziata la discussione generale sulla riforma Nordio che si concluderà domani, le dichiarazioni di voto inizieranno alle 10.30, con la maggioranza che ha già fissato una sorta di festa in piazza Navona non appena avverrà il sì definitivo. Fanno però discutere le parole del presidente del Senato, Ignazio La Russa, per il quale il gioco non vale la candela. Subito dopo ci sarà bisogno del referendum confermativo, la prossima primavera, come è previsto per le riforme costituzionali che non abbiano ricevuto la maggioranza di due terzi. Sempre La Russa però spiega. Per l'opposizione la riforma è solo un'altra operazione di facciata, nulla cambia per gli italiani. Altro tema caldo, la manovra di bilancio. Salvini è molto determinato a far pagare alle banche quello che devono, ci sono altre richieste da parte della Lega?

Nel video le interviste a Ignazio La Russa, presidente Senato; Elly Schlein, segretaria Partito Democratico; Massimiliano Romeo, capogruppo senatori Lega







