Giustizia riparativa, primi centri a Bologna e Reggio-Emilia

Le interviste a Roberto Cavalieri, Garante regionale dei detenuti Barbara Lori, Vicepresidente Assemblea legislativa Emilia-Romagna Francesco De Vanna, Assessore alla Legalità Comune di Parma Raffaela Sette, responsabile scientifica del CIRViS

L'Emilia-Romagna punta sulla giustizia riparativa, un modello che affianca la giustizia tradizionale favorendo il dialogo tra vittime e autori di reato per promuovere responsabilizzazione, riparazione del danno e reinserimento sociale. “Abbiamo messo intorno a un tavolo tutte le realtà che si occupano di questo tema – spiega Roberto Cavalieri, Garante regionale dei detenuti - sia ministeriali che territoriali, dei centri di giustizia riparativa in Emilia-Romagna che sono a Reggio Emilia, con 'L'Ovile', e con il CIMFM a Bologna. Abbiamo pubblicato otto raccomandazioni; tra queste, quella di una maggiore incisibilità circa l'azione dei territori nella cultura della giustizia reparativa”.

Proprio dal convegno arriva dunque l'annuncio che i primi centri regionali dedicati alla giustizia riparativa saranno attivi a Reggio Emilia e Bologna, nell'ambito della riforma Cartabia: “La giustizia reparativa – ricorda Barbara Lori, Vicepresidente Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna – vede, a partire da febbraio di quest'anno, l'istituzione di 36 nuovi centri a livello nazionale, di cui alcuni anche in Emilia Romagna”. Nel suo intervento, lega la pena all'opportunità di reinserimento, mentre il Comune di Parma, rappresentato dall'Assessore alla Legalità, Francesco De Vanna, evidenzia il valore della giustizia riparativa quale strumento per ricostruire relazioni sociali e rafforzare la cultura della legalità.

Una molteplicità di ospiti e partner istituzionali, accanto al Comune di Parma, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e il Dipartimento della giustizia minorile e di comunità. Non manca l'Università di Bologna con il Centro Interdisciplinare di Ricerca sulla Vittimologia e sulla Sicurezza: “La giustizia riparativa – spiega Raffaela Sette, responsabile scientifica del CIRViS - è un approccio teorico alla giustizia che è nata per cercare di sopperire ad alcune criticità tipiche della giustizia penale tradizionale, che è quella principalmente dello scarso ruolo assegnato nell'ambito del sistema di giustizia penale tradizionale alla vittima del reato”.

Presenti anche esperti statunitensi che hanno illustrato il modello californiano, basato sull'incontro mediato tra vittime e autori dei reati per favorire consapevolezza, elaborazione del trauma e riduzione dei fenomeni di recidiva. Lavori su tre giorni, con focus dedicati all'accoglienza dopo la detenzione e al reinserimento nella comunità.

Nel video, le interviste a : Roberto Cavalieri, Garante regionale dei detenuti Barbara Lori, Vicepresidente Assemblea legislativa Emilia-Romagna Francesco De Vanna, Assessore alla Legalità Comune di Parma Raffaela Sette, responsabile scientifica del CIRViS









