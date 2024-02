POLITICA ITALIA Gli agricoltori lanciano l'ultimatum al ministro Lollobrigida: "Incontriamoci, o trattori liberi in giro per Roma" Alla Camera l'informativa urgente sul caso Salis da parte del ministro Tajani: tensione in Aula con le minoranze

I trattori sono alle porte di Roma con la loro protesta e lanciano un ultimatum al ministro dell'Agricoltura: subito un incontro, o i mezzi usciranno dal presidio in periferia e andranno liberi in giro per la Capitale, non solo nel quartiere di San Giovanni, dove domani è attesa una manifestazione.

Da Berlino, il ministro Lollobrigida ha ribadito di aver incontrato continuamente gli agricoltori, ma c'è chi è strumentalizzato e, aggiunge, “i soldi non si stampano come nel monopoli”. In Senato, il ministro dell'Economia Giorgetti ha annunciato di valutare l'esenzione dell'Irpef per gli imprenditori agricoli che ne hanno bisogno, magari con franchigie, e che si potrebbe usare il decreto Milleproroghe attualmente all'esame della Camera.

Alla Camera l'informativa urgente del ministro Tajani sul caso di Ilaria Salis, detenuta in Ungheria in condizioni preoccupanti. “Ci adoperiamo per la sua assistenza e il rispetto della dignità”, ha assicurato il ministro degli Esteri, che ha spiegato perché l'ambasciata d'Italia non potrebbe divenire luogo di detenzione.

Nel video l'intervista a Nicola Fratoianni, deputato Alleanza Verdi-Sinistra, e gli interventi alla Camera di Antonio Tajani, ministro degli Esteri, Andrea Orlando, deputato Partito Democratico, e di Riccardo Ricciardi, deputato Movimento 5 Stelle

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: