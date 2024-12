RIMINI Gli auguri della Guardia di Finanza, nel segno della legalità e contro nuove forme di evasione nell'anno del 250esimo il bilancio di una stagione impegnativa sui diversi fronti: terra, cielo e mare.

Le Fiamme Gialle di Rimini chiudono l'anno del 250esimo tirando il bilancio di una stagione impegnativa sui diversi fronti: terra, cielo e mare. Ad affiancare il Comandante Provinciale, Alessandro Coscarelli c'è anche il Comandante del R.O.A.N. Emiliano Rampini. Sono loro, con i colleghi a incontrare la stampa nel tradizionale appuntamento dello scambio di auguri natalizi.

Il Comandante Coscarelli ha ripercorso, attraverso dei video, le principali operazioni di servizio 2024: non solo quelle di contrasto ai crimini di natura economico-finanziaria, ma anche contro il traffico di droga e le irregolarità in campo nautico. Guest star, all'interno del comando di via Grassi, anche Donny, il pastore di 11 anni, uno dei pochi specializzati in Italia alla ricerca di valute e droghe pesanti. È stato lui a scoprire, la primavera scorsa, 33 mila euro non dichiarati, all'aeroporto Fellini, nel marsupio di un albanese diretto a casa.

Ma c'è tanto altro, nei video che riassumono l'attività, la droga scoperta in mare dai sommozzatori del ROAN, gli interventi dei 3 bimotori sulla costa romagnola e marchigiana. A breve arriverà un verricello, spiega il Comandante Rampini, che ci consentirà di recuperare le persone in mare e su terra. A poi la vicinanza ai cittadini, quelli onesti tengono a precisare le fiamme gialle, come gli interventi in soccorso alla popolazione durante l'alluvione o attraverso iniziative di beneficenza.

Ora l'attenzione si sposta alla sicurezza e legalità sotto le feste "Insieme agli altri Corpi coordinati dalla Prefettura", spiega Coscarelli: particolare attenzione all'emissione degli scontrini, alla contraffazione e agli articoli pericolosi per la salute. Proprio sul fronte evasione la lotta non è solo a chi non emette scontrino fiscale, ma piu recentemente a chi, come ristoranti e alberghi, non trasmette all'agenzia delle entrate l'avvenuta transazione.

Nell’occasione è stata presentata anche la nuova auto in dotazione; una Alfa Romeo Tonale ibrida, con le dotazioni più avanzate tipiche di una vettura in livrea impegnata nel controllo del territorio che, grazie al particolare allestimento, consentirà di operare con maggiore efficacia e nella massima sicurezza possibile a tutela degli utenti della strada e per un migliore controllo economico del territorio a garanzia dei cittadini.

