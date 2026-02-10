POLITICA ITALIA Gli ex leghisti attaccano Salvini: "La sua coerenza è come la puntualità dei treni che deve gestire" I deputati Sasso e Ziello, passati al partito di Vannacci, non lesinano critiche al loro ex leader di partito

La maggioranza perde i pezzi sul decreto Ucraina. Così come annunciato nei giorni scorsi, i deputati della Lega Sasso e Ziello, affiancati da Emanuele Pozzolo, ex Fratelli d'Italia, oggi al gruppo Misto dopo il caso dello sparo di Capodanno, hanno abbracciato il generale Vannacci e il suo nuovo partito Futuro Nazionale, e oggi hanno posto i loro distinguo: intanto al Parlamento europeo, dove Vannacci è stato eletto grazie ai voti della Lega, i suoi sono stati gli unici italiani a votare contro l'emendamento sull'euro digitale, definito essenziale per la sovranità europea.

Nel Parlamento italiano, Edoardo Ziello non si è limitato a criticare fortemente la scelta del governo di porre la fiducia sul decreto Ucraina, decreto che li vede fermamente contrari, ma attaccano frontalmente proprio quello che, fino a ieri, era il loro leader, Matteo Salvini.

L'opposizione chiede lumi: non sappiamo più qual è la posizione del governo e della maggioranza su questo argomento, sostiene Della Vedova, Più Europa, perché mai prima d'ora era stata posta la fiducia. Per il ministro Crosetto la fiducia è proprio un gesto di chiarezza nei confronti del Parlamento, non è un modo di scappare dalla crisi, ma proprio chiarire ancor più le rispettive posizioni.

Nel video gli interventi alla Camera dei Deputati di Edoardo Ziello, deputato gruppo Misto, di Federico Fornaro, deputato Partito Democratico, e di Riccardo Ricciardi, deputato Movimento 5 Stelle

