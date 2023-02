ECONOMIA Gli indici positivi di Confindustria Romagna, per il 2023 si scommette sul fotovoltaico

Il settore produttivo romagnolo tiene ed in futuro punterà sul fotovoltaico. Emerge dall’indagine di Confindustria Romagna, in cui però non rientra il comparto costruzioni. I principali indici economici sono prevalentemente positivi: produzione +6,4%, fatturato totale +18%, fatturato interno +28,1%, fatturato estero +8,2%. Tra i fattori critici e ostacoli alla realizzazione di investimenti, le difficoltà amministrative e burocratiche sono le più importanti, seguono difficoltà a reperire risorse finanziarie ed a reperire risorse umane. Per quanto riguarda le previsioni di investimento relativamente al risparmio energetico per il 2023, il 55,3% delle aziende intende migliorare la sostenibilità della propria attività: la fonte rinnovabile su cui le aziende intendono investire maggiormente è il fotovoltaico. Per il primo semestre 2023 le previsioni, viste le incertezze dovute alla guerra in Ucraina, rimangono stazionarie per ordini e occupazione per la maggior parte delle imprese, più ottimistiche invece le aspettative sulla produzione, prevista in aumento dal 75,8% del campione. I dati di previsione di utilizzo della cassa integrazione mostrano continui segnali di miglioramento mentre le difficoltà di reperimento del personale rimangono elevate e molto elevate per il 43,1% delle imprese.

