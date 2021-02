Gli scrittori Manfredi e Prenner trovati esanimi in un appartamento, ricoverati in Terapia intensiva

Le condizioni di salute dello scrittore Valerio Massimo Manfredi sono critiche: al momento - secondo la ricostruzione dell'Ansa che cita l'Asl Toscana sud est - è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Grosseto. Nel pomeriggio di ieri Mandredi è stato trovato esanime in un appartamento di Roma assieme alla scrittrice Antonella Prenner, anch'essa priva di sensi, probabilmente per un'intossicazione da monossido di carbonio. La donna è stata ricoverata al policlinico Umberto I di Roma in codice rosso. A chiamare i soccorsi è stata la figlia del 77enne scrittore che non riusciva a mettersi in contatto con il padre.