Gli studenti in protesta occupano le scuole: "Ci siamo ripresi uno spazio nostro che ci è stato tolto"

In Italia studenti mobilitati, che hanno cominciato anche ad occupare le scuole. Siamo andati in un liceo romano. “Socrate occupato”, il liceo classico e scientifico della Garbatella è in mano ai ragazzi, che controllano chi entra con apposito registro, termometro alla mano, organizzano i loro corsi e dormono nelle aule. Hanno subìto le scelte degli ultimi mesi, ora dimostrano di voler decidere. Il manifesto con le richieste è in bella mostra sul cancello, in modo che tutti possano sapere cosa chiedono, a partire dalla sicurezza, non solo legata al Covid.

Nel video le interviste ai ragazzi del liceo classico e scientifico "Socrate" di Roma