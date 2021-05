Global Health Summit, Draghi: "Dobbiamo vaccinare il mondo"

Scende ancora l'Rt nazionale che arriva a 0.78 rispetto allo 0.86 della scorsa settimana. Ed è sotto il valore 1 anche nel limite superiore. In discesa anche l'incidenza nei dati del monitoraggio settimanale sull'andamento del Covid. Nessuna Regione sopra la soglia critica per le terapie intensive, il cui tasso di occupazione scende a 19%. Sotto la soglia anche le aree mediche. E tutte le regioni classificate a rischio basso, mentre riporta un'allerta solo la provincia di Bolzano. Confortanti le dichiarazioni del Ministro della Salute, Speranza: “Oggi l'Italia sarà tutta in area gialla, avanti su questa strada con fiducia – dice – ma servono prudenza e gradualità''.

A Roma, al via il vertice dei G20 sulla Salute, aperto dal premier Mario Draghi: “La pandemia ha sottolineato la straordinaria importanza della cooperazione internazionale. Insieme capiremo cosa è 'andato male' nella lotta al Covid 19” dice e rilancia la vaccinazione globale: "Mentre ci prepariamo a eventuali nuove pandemie dobbiamo uscire da questa che stiamo affrontando insieme Dobbiamo vaccinare il mondo intero e farlo presto". Presiede il forum insieme alla Presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen, che gli fa eco: “ obiettivo del Summit assicurare vaccini a tutti, entro il 2021 100 milioni di dosi ai Paesi a basso-medio reddito” - dice e invita a “Trasformare esperienza pandemica in soluzioni sostenibili per il futuro".



