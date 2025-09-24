Global Sumud Flotilla, l'opposizione occupa la Camera per protesta

L'opposizione ha chiesto a inizio seduta la convocazione urgente di una Capigruppo della Camera per discutere di quanto avvenuto in nottata alla Global Sumud Flotilla, al largo di Creta: un lancio di oggetti, con droni, su 11 imbarcazioni della spedizione umanitaria, con spray urticanti, bombe sonore e altro materiale. Le forze di minoranza hanno annunciato che avrebbero bloccato con ogni mezzo i lavori parlamentari sia in Aula che nelle Commissioni, e alcuni deputati hanno in effetti occupato l'emiciclo e i banchi del governo in segno di protesta. E mentre davanti a Montecitorio c'è chi è in sciopero della fame da giorni per la questione Palestinese, il ministro della Difesa Crosetto ha comunicato che riferirà domani alla Camera sulla Flotilla.

Nel video le interviste a Angelo Bonelli, deputato Alleanza Verdi-Sinistra, e a Nicola Fratoianni, deputato Alleanza Verdi-Sinistra








