TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
13:14 Riforma IGR, Renzi: "Fermatevi". Boschi: "La maggioranza non volti le spalle ai cittadini" 12:34 La "Striscia": quando muoiono le mamme coi bambini 11:43 Riforma Igr: è muro contro muro tra sindacati e politica, nuovo sciopero durante il prossimo Consiglio 09:07 Attacco di droni contro la Global Sumud Flotilla: paura per Croatti e gli attivisti in rotta verso Gaza 07:24 Addio a Claudia Cardinale, la diva che ha fatto la storia del cinema
  1. Home
  2. News
  3. Italia

Global Sumud Flotilla, l'opposizione occupa la Camera per protesta

Chiedono protezione anche per i parlamentari coinvolti, domani il ministro Crosetto farà un riferimento

di Francesca Biliotti
24 set 2025

L'opposizione ha chiesto a inizio seduta la convocazione urgente di una Capigruppo della Camera per discutere di quanto avvenuto in nottata alla Global Sumud Flotilla, al largo di Creta: un lancio di oggetti, con droni, su 11 imbarcazioni della spedizione umanitaria, con spray urticanti, bombe sonore e altro materiale. Le forze di minoranza hanno annunciato che avrebbero bloccato con ogni mezzo i lavori parlamentari sia in Aula che nelle Commissioni, e alcuni deputati hanno in effetti occupato l'emiciclo e i banchi del governo in segno di protesta. E mentre davanti a Montecitorio c'è chi è in sciopero della fame da giorni per la questione Palestinese, il ministro della Difesa Crosetto ha comunicato che riferirà domani alla Camera sulla Flotilla.

Nel video le interviste a Angelo Bonelli, deputato Alleanza Verdi-Sinistra, e a Nicola Fratoianni, deputato Alleanza Verdi-Sinistra 




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Italia