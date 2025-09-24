TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:31 ISS: accessi stabili al Pronto Soccorso, ma aumentano urgenze e codici rossi 19:15 Expo: San Marino ed Emilia-Romagna, legame stretto nel segno del turismo 17:24 Nuova stagione teatrale a San Marino: ecco le novità 16:51 Serie C Girone B: sono ben 29 i gol realizzati nel turno infrasettimanale 13:14 Riforma IGR, Renzi: "Fermatevi". Boschi: "La maggioranza non volti le spalle ai cittadini" 12:34 La "Striscia": quando muoiono le mamme coi bambini 11:43 Riforma Igr: è muro contro muro tra sindacati e politica, nuovo sciopero durante il prossimo Consiglio
  1. Home
  2. News
  3. Italia

Global Sumud Flotilla, mobilitazione dentro e fuori Montecitorio

Riccardo Magi (Più Europa) sulla Palestina: "L'Italia arriva dopo San Marino, e arriva anche male"

di Francesca Biliotti
24 set 2025

La politica italiana si concentra sulla situazione a Gaza e sull'attacco alla Global Sumud Flotilla, l'Italia invia una fregata in soccorso, intanto presidio solidale davanti a Montecitorio. Dopo l'occupazione dell'emiciclo alla Camera da parte dell'opposizione, che ha ottenuto un riferimento del ministro della Difesa Crosetto domani, ci si sposta fuori dall'Aula per il presidio solidale nei confronti della Global Sumud Flotilla, attaccata da droni questa notte. Intanto i parlamentari lodano anche San Marino per aver riconosciuto lo stato di Palestina. Presenti anche i sindacati di base, organizzatori della manifestazione del 22 settembre, che annunciano nuove mobilitazioni in cento piazze d'Italia.

Nel video le interviste a Rossella Miccio, presidente Emergency Italia, e a Riccardo Magi, segretario Più Europa.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Italia