Global Sumud Flotilla, mobilitazione dentro e fuori Montecitorio
Riccardo Magi (Più Europa) sulla Palestina: "L'Italia arriva dopo San Marino, e arriva anche male"
La politica italiana si concentra sulla situazione a Gaza e sull'attacco alla Global Sumud Flotilla, l'Italia invia una fregata in soccorso, intanto presidio solidale davanti a Montecitorio. Dopo l'occupazione dell'emiciclo alla Camera da parte dell'opposizione, che ha ottenuto un riferimento del ministro della Difesa Crosetto domani, ci si sposta fuori dall'Aula per il presidio solidale nei confronti della Global Sumud Flotilla, attaccata da droni questa notte. Intanto i parlamentari lodano anche San Marino per aver riconosciuto lo stato di Palestina. Presenti anche i sindacati di base, organizzatori della manifestazione del 22 settembre, che annunciano nuove mobilitazioni in cento piazze d'Italia.
Nel video le interviste a Rossella Miccio, presidente Emergency Italia, e a Riccardo Magi, segretario Più Europa.
