Gloria Lisi si candida a sorpresa come Sindaco a Rimini

Gloria Lisi si candida a sindaco di Rimini. L'attuale vicesindaco annuncerà prossimamente il nome e il simbolo della lista, che sarà fondata sui valori del centrosinistra e che guarda con interesse ai voti dell'associazionismo e della cooperazione sociale. Oggi in conferenza stampa, la Lisi ha espresso parole di critica verso la direzione riminese del Partito Democratico e per la sua scelta di "piegarsi" alle decisioni della direzione nazionale. Lisi ha precisato di non aver mai chiesto garanzie alla direzione del Partito Democratico, ma ora ha deciso di rimettersi "in cammino per servire con maggiore responsabilità la comunità riminese" e accompagnarla in una fase di forte cambiamento. La sua lista è aperta il dialogo con tutte le formazioni politiche: "i muro contro muro sono inutili".