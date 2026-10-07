POLITICA ITALIA Gnassi (Pd): "Il governo Meloni ha fallito, per questo vuole cambiare le regole del gioco" Domani votazione finale sulla legge elettorale a scrutinio segreto

Votazioni in corso sulla legge elettorale, domani il voto definitivo a scrutinio segreto, questa mattina approvato anche l'articolo che estende il diritto di voto a fuori sede e caregiver familiari, abbiamo fatto una disamina sul provvedimento e sulla situazione politica con l'ex sindaco di Rimini, Andrea Gnassi.

Nel video l'intervista a Andrea Gnassi, deputato Partito Democratico



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