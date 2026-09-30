Gommone con cinque persone procede in modo irregolare: conducente ubriaco, multa da 6mila euro

A tradirlo è stata l’andatura irregolare del gommone. A bordo cinque persone che stavano facendo rientro a Marina di Ravenna dopo una serata trascorsa nei locali della Riviera romagnola. Al timone, però, c’era un uomo che aveva bevuto troppo: per lui sono scattati una multa di quasi 6mila euro e il ritiro immediato della patente nautica.

Il controllo è stato effettuato nello scorso fine settimana da una motovedetta della Sezione operativa navale della Guardia di Finanza di Marina di Ravenna, impegnata nei servizi notturni lungo la costa. A richiamare l’attenzione delle Fiamme Gialle è stato il modo in cui procedeva il gommone, dotato peraltro di un motore di elevata potenza. I militari hanno quindi deciso di avvicinarsi e sottoporre l’imbarcazione a controllo. Già durante le prime verifiche gli occupanti sono apparsi in evidente stato di alterazione psicofisica.

Gli accertamenti sono quindi proseguiti a terra, con il supporto delle pattuglie del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Ravenna e della Polizia Stradale di Riccione. I controlli hanno permesso di accertare che il conducente del gommone aveva un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti. Alla conduzione dell’imbarcazione sotto l’influenza dell’alcol si è aggiunta inoltre l’aggravante delle ore notturne.







