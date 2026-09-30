CRONACA Gommone con cinque persone procede in modo irregolare: conducente ubriaco, multa da 6mila euro Il controllo della Guardia di Finanza al largo di Marina di Ravenna. Il gruppo stava rientrando dopo una serata nei locali della Riviera. Ritirata anche la patente nautica.

Gommone con cinque persone procede in modo irregolare: conducente ubriaco, multa da 6mila euro.

A tradirlo è stata l’andatura irregolare del gommone. A bordo cinque persone che stavano facendo rientro a Marina di Ravenna dopo una serata trascorsa nei locali della Riviera romagnola. Al timone, però, c’era un uomo che aveva bevuto troppo: per lui sono scattati una multa di quasi 6mila euro e il ritiro immediato della patente nautica.

Il controllo è stato effettuato nello scorso fine settimana da una motovedetta della Sezione operativa navale della Guardia di Finanza di Marina di Ravenna, impegnata nei servizi notturni lungo la costa. A richiamare l’attenzione delle Fiamme Gialle è stato il modo in cui procedeva il gommone, dotato peraltro di un motore di elevata potenza. I militari hanno quindi deciso di avvicinarsi e sottoporre l’imbarcazione a controllo. Già durante le prime verifiche gli occupanti sono apparsi in evidente stato di alterazione psicofisica.

Gli accertamenti sono quindi proseguiti a terra, con il supporto delle pattuglie del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Ravenna e della Polizia Stradale di Riccione. I controlli hanno permesso di accertare che il conducente del gommone aveva un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti. Alla conduzione dell’imbarcazione sotto l’influenza dell’alcol si è aggiunta inoltre l’aggravante delle ore notturne.

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