CENTO ANNI DI MAFIA Governale (Dia): "Le mafie approfittano delle regole: più sono complicate più vanno a nozze" Il direttore dell'Antimafia spiega alla Stampa Estera quanto sono cambiate le organizzazioni criminali in cento anni

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Ma come è cambiata in questi 100 anni? Dove c'è un atteggiamento di menefreghismo, di lassismo, di superficialità, la mafia impera, ha aggiunto, e con le regole le organizzazioni criminali vanno a nozze, più sono complicate più loro trovano il modo di introdurvisi. Ecco perché servono regole semplici, ha concluso, e monitoraggi costanti.

Nel video l'intervista a Giuseppe Governale, direttore Dia, Direzione Investigativa Antimafia

