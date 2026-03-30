Governo al lavoro per distribuire le deleghe vacanti

Ad una settimana esatta dalla batosta referendaria, la maggioranza di governo sta ancora cercando la quadra per uscire dalle difficoltà. Non sembrano essere sufficienti le dimissioni messe finora sul tavolo, dimissioni che tra l'altro necessitano di alcuni cambi, se non di un vero e proprio rimpasto. Non si esclude nemmeno l'ipotesi di voto anticipato. La delega al Turismo l'ha presa direttamente la presidente del Consiglio, che ha chiesto a Daniela Santanchè un passo indietro, ma va ceduta, forse ad Alessandra Priante, presidente Enit, promuovendo il fedelissimo Caramanna a sottosegretario.

C'è anche la casella di viceministro della Giustizia da mettere a posto, dopo le dimissioni di Delmastro: è vero che si potrebbero redistribuire le deleghe all'attuale vice ministro Francesco Paolo Sisto, ma circolano anche i nomi di tre deputati di Fratelli d'Italia, da Maria Carolina Varchi e Ciro Maschio, fino a Sara Kelany. Intanto i capigruppo di opposizione scrivono ai presidenti di Camera e Senato, Fontana e La Russa, proprio per chiedere un riferimento in Parlamento della presidente del Consiglio, per conoscere le linee di indirizzo del governo e le prospettive dell'agenda governativa, visto che a breve inizierà il risiko delle nomine alle partecipate, tra cui Leonardo.

In bilico c'è anche il nome del ministro delle Imprese Adolfo Urso, oggi in volo verso Washington per una missione di due giorni negli Stati Uniti volta a rafforzare la cooperazione industriale e tecnologica tra i due Paesi, nei settori strategici dello spazio, dell'intelligenza artificiale e delle materia prime critiche. Eppure c'è chi vorrebbe Urso fuori dal ministero, per vedere magari al suo posto Luca Zaia, Lega, ex presidente del Veneto per ben 15 anni. Urso ha comunque convocato un tavolo al Mimit mercoledì per parlare del credito d'imposta Transizione 5.0, visto che con l'ultimo provvedimento approvato dal consiglio dei ministri Confindustria non ha nascosto tutta la sua contrarietà, lamentando il taglio delle risorse, e sollecitando “una risposta chiara, rapida e coerente con gli impegni presi”.







