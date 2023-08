POLITICO ITALIA Governo contro sprechi e inefficienze, senza escludere le privatizzazioni Ministri invitati dalla presidente Meloni ad una spending review "tecnica e politica". Sarà anche l'anno delle grandi riforme, promette

Sarà un anno molto impegnativo, all'insegna delle riforme e dell'eliminazione degli sprechi. Così la presidente del Consiglio alla ripresa dell'attività ai suoi ministri. Tra gli sprechi e le inefficienze la presidente Meloni cita “il superbonus 110%”, “un disastro”, lo definisce, che ha anche prodotto “la più grande truffa ai danni dello Stato”. “La spending review è un invito a ragionare – spiega il ministro dell'Economia Giorgetti – criticamente e politicamente su tutte le voci di spesa, date per consolidate nel corso degli anni”. Ma c'è chi non è d'accordo. Molto dipenderà, ha aggiunto Giorgetti, anche dall'andamento del negoziato, a livello europeo, sul nuovo Patto di stabilità. E la strada delle privatizzazioni, per fare cassa, non è esclusa. Sarà anche l'anno delle grandi riforme, ha detto nella riunione la presidente, citando autonomia differenziata, giustizia, delega fiscale e la proposta Casellati sul premierato, che negli obiettivi dovrebbe dare stabilità ai governi e fa decidere ai cittadini chi debba governare. Intanto il ministro Lollobrigida elogia la card alle famiglie da 380 euro, oltre un milione quelle già consegnate, e che potrebbe coinvolgere, ipotizza il ministro, anche ipotesi dei buoni carburanti.



Nel video gli interventi di Filippo Scerra, deputato Movimento 5 Stelle, e di Giancarlo Giorgetti, ministro Economia e Finanze

