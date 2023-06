Governo e Corte dei Conti, opposizione preoccupata per il presunto bavaglio ai giudici

Nel video le interviste a Giovanni Donzelli, deputato Fratelli d'Italia; Antonio Misiani, senatore Partito Democratico; Nicola Fratoianni, deputato Alleanza Verdi-Sinistra

Le rassicurazioni del ministro per gli Affari Europei Raffaele Fitto, in conferenza stampa, non sono bastate a placare le polemiche sul Pnrr: a preoccupare è soprattutto il presunto bavaglio ai giudici della Corte dei Conti che, quando si tratta di soldi del piano, secondo la maggioranza di governo non dovrebbero intervenire. Partito Democratico inoltre a confronto dopo il fallimentare risultato del voto amministrativo. La segretaria Elly Schlein è già in discussione? Davanti a Montecitorio, flash mob di Alleanza Verdi Sinistra contro il voto europeo che vuole impiegare fondi del Pnrr nella produzione di armi per sostenere lo sforzo bellico dell'Ucraina. La protesta non è bastata, l'Europa ha dato via libera, per lo stesso Fratoianni si tratta di una “scelta indecente”.

