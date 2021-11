Governo e Regioni italiane a confronto sul "super Green Pass"

I dati in Italia

Regioni e Governo a confronto, sembra ormai certo il passaggio al cosiddetto “super Green Pass”, che consentirebbe ai vaccinati una maggiore libertà in caso di passaggi in zona arancione. Quando cioè ristoranti, cinema e teatri dovessero chiudere, chi si è vaccinato dovrebbe poter continuare ad usufruire di questi servizi, al contrario dei non vaccinati, come ha dichiarato il sottosegretario alla Salute Costa. Altra ipotesi, il certificato verde esteso ad autobus e metro, anche se i sindacati sono scettici per via dei controlli, che sarebbero difficili.









È di 6.404 l'incremento odierno, per una incidenza del 2,3%. Aumentano le vittime, 70 da ieri, così come le terapie intensive (+29, 549 totali) e soprattutto i ricoveri, 162 in più (4.507 totali). Restano sempre attorno quota mille i nuovi positivi in Emilia Romagna, così come continuano ad aumentare gli indicatori ospedalieri (+5 terapie intensive, 57 totali; +35 reparti Covid, 557 totali). 5 i decessi, uno anche a Rimini (un uomo di 82 anni), dove i casi in più sono 99 (69 sintomatici). In Olanda sono nottate di protesta no vax, coi manifestanti che hanno vandalizzato proprietà private. Quaranta gli arresti, e si contano anche i feriti, secondo il premier Mark Rutte si tratta di atti di “pura violenza da parte di idioti”. In Germania, dove secondo il ministro della Salute Spahn “quasi tutti i tedeschi alla fine dell'inverno saranno vaccinati, guariti o morti”, anche Angela Merkel ammette che le attuali misure anti-Covid non bastano più, mentre i medici parlano di situazione fuori controllo.