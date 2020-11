EMERGENZA SANITARIA Governo e Regioni, nuovo incontro per ridefinire i parametri Intanto da ieri Abruzzo zona rossa, e il presidente pugliese Emiliano chiede lo stesso per Foggia, Barletta, Andria e Trani. Alta incidenza di infezioni anche a Bolzano

In Italia governo e Regioni si rivedono oggi per ragionare sui parametri previsti per stabilire le zone di rischio coronavirus, sarà presente anche il presidente dell'Istituto superiore di Sanità Silvio Brusaferro. Le Regioni vorrebbero diminuire drasticamente i parametri, intanto però da ieri anche l'Abruzzo è in zona rossa, e il presidente della Puglia, Emiliano, ha richiesto lo stesso provvedimento per le province di Foggia, e Barletta, Andria e Trani.

Nuovo record di contagi in Calabria, 936, mentre si attende il quarto nome come commissario alla Sanità. Anche in Alto Adige, già zona rossa, l'incidenza dell'infezione richiede uno screening di massa, circa 350mila, “o rischiamo di restare in lockdown fino a febbraio”, dice l'assessore alla Sanità di Bolzano. Sempre oggi, vertice dell'Ue in videoconferenza sull'emergenza Covid-19, presente anche il presidente del Consiglio Conte. E' allarme in Svizzera, con le terapie intensive piene, mentre negli Stati Uniti il numero dei decessi a causa del coronavirus ha superato quota 250mila, coi contagi ad oltre 11 milioni.



