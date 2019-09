Governo "giallorosso": a Palazzo Chigi la cerimonia di giuramento dei sottosegretari e viceministri del nuovo Esecutivo

Sentiamo il presidente del Consiglio

Nel PD si fanno sempre più insistenti le voci circa una possibile scissione dei “renziani”, mentre Di Maio propone ai dem “un patto civico per l'Umbria” in vista delle Regionali. A Palazzo Chigi, intanto, in mattinata, la cerimonia del giuramento dei 42 sottosegretari e viceministri del nuovo Governo cosiddetto “giallorosso”. La squadra vede 21 esponenti M5s, 18 Pd, 2 di Leu e 1 del Maie. I sottosegretari hanno giurato nelle mani del Premier. “ Abbiamo una grande responsabilità – ha detto Giuseppe Conte -, siamo qua per un ufficio pubblico, dobbiamo farlo con disciplina e onore ma al di là della forma costituzionale, che sarà la nostra stella polare, noi ci metteremo tanto cuore, tanta passione e tanto impegno”.