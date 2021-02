Governo: giornata di confronti per Draghi, scenario scuote i partiti

Nuova partita, nuove fibrillazioni politiche. Mario Draghi accetta, con riserva, l'incarico di formare un Governo. Un esecutivo “di alto profilo” è stato definito, subito dopo la scelta del presidente della Repubblica Mattarella che ha individuato l'ex governatore della Bce come possibile guida in questo periodo complesso.

“Vincere la pandemia, completare la campagna vaccinale, offrire risposte ai problemi quotidiani, rilanciare il Paese sono le sfide”, ha detto lo stesso Draghi in mattinata al termine dell'incontro con il capo dello Stato. Poi il riferimento alle risorse straordinarie dell'Ue, altro tema centrale, guardando, ha aggiunto, “alle future generazioni e alla coesione sociale”. L'ex numero uno della Bce si è detto fiducioso che dal confronto con partiti e forze sociali emergeranno “unità e capacità di dare una risposta responsabile”.

Intanto i mercati finanziari festeggiano, con la Borsa di Milano in deciso rialzo e spread in calo. In giornata l'incontro tra Draghi e i presidenti delle due Camere, poi con Giuseppe Conte che, secondo fonti 5 Stelle, si è detto non disponibile a ricoprire un ruolo da ministro.

Il nuovo scenario divide le forze politiche. Nel centrodestra, il leader della lega Salvini guarda soprattutto alle elezioni anticipate. Fratelli d'Italia, al momento, allontana l'idea di un sostegno a Draghi. "Andiamo alle consultazioni a sentire Mario Draghi quali idee ha e cosa propone - ha detto il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi -. E' una personalità di altissimo profilo. Valuteremo insieme come centrodestra cosa fare".

Italia Viva, protagonista dello strappo finale sul Conte ter, invece apre, con Matteo Renzi deciso a sostenere un Governo di questo tipo. Ora bisognerà capire cosa succederà tra Pd, Movimento 5 Stelle e Leu. "Mario Draghi - dichiara Nicola Zingaretti - è una personalità di grande prestigio e io credo che può portare l'Italia fuori dall'incertezza determinata dalla crisi di governo" Ma tra i pentastellati la questione è aperta. Secondo fonti di primo piano dei 5 Stelle, Beppe Grillo avrebbe invitato ad essere leali a Conte.



Nel servizio, le dichiarazioni di Matteo Salvini (segretario Lega) e di Nicola Zingaretti (segretario Pd)

