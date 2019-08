Governo Italia, è il giorno decisivo. Dalla direzione del Pd sì alla formazione di un nuovo esecutivo

E' il giorno decisivo per sapere se nascerà un governo targato Pd e M5S: al Quirinale sono riprese le consultazioni, che termineranno solo stasera, l'ultimo partito atteso è proprio quello di Luigi Di Maio, che sarà ricevuto dal presidente Mattarella alle 19. Dal Colle è esclusa la possibilità di conferire un mandato che sia solo esplorativo: o mandato pieno, o elezioni. Dopo una giornata sulle montagne russe tra i due partiti, ieri, coi veti incrociati che hanno rischiato di far saltare la trattativa, la direzione del Partito Democratico questa mattina ha dato l'ok al segretario Nicola Zingaretti di verificare la possibilità di un nuovo governo: tutti concordi tranne il senatore Matteo Richetti che ha votato no. Anche Carlo Calenda, entrato nel Pd da pochi mesi, ha annunciato di voler lasciare il partito se nascerà un governo coi 5Stelle. Zingaretti alla direzione ha rivendicato di aver accettato la possibilità di confermare presidente del Consiglio Giuseppe Conte per “responsabilità verso il Paese”, ma ora chiede “equilibri accettabili” in un governo “di svolta: ciò vorrebbe dire escludere un vice presidente dei 5Stelle, nella fattispecie Di Maio, che parrebbe invece destinato al ministero della Difesa. Intanto, alle consultazioni, Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia ha chiamato questa nuova intesa “il patto della poltrona”, annunciando che scenderà in piazza il giorno della fiducia.