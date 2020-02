CORONAVIRUS Governo italiano: "Tornare alla normalità è cruciale" Il Consiglio dei ministri teme i profondi contraccolpi economici dell'emergenza sanitaria e tenta di ridimensionare i toni

Dopo l'accorato appello dei ministri degli Esteri e della Sanità, Luigi Di Maio e Roberto Speranza, ai giornalisti della Stampa Estera affinché non facciano allarmismi su quanto sta accadendo in Italia a causa del coronavirus, il governo tenta di abbassare i toni per far sì che tutte le attività possano riprendere normalmente. “Il tema della ripresa della normalità è cruciale – dice il vice ministro dell'Economia Antonio Misiani – perché l'impatto economico investe “interi settori” e servirà un intervento di grande portata. E' però necessaria un'assunzione di responsabilità da parte di tutti: nessuno deve sottovalutare quello che sta accadendo ma guai a lanciare messaggi allarmistici”.

Nel video l'intervento del presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, nell'ultimo briefing della stampa alla Protezione civile, che spiega i tempi di incubazione.



