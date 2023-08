POLITICA ITALIANA Governo italiano verso la ripresa: la prima sfida il percorso per l'approvazione della legge di bilancio 2024 Tanti gli impegni, ma le risorse economiche sono limitate

L'ultimo atto alla Camera, prima della chiusura estiva, è stato il voto sulla legge delega per la riforma fiscale; alla ripresa dei lavori per Palazzo Chigi la sfida principale, in materia economica, sarà il varo delle Legge di Bilancio, la seconda dell'era Meloni. Il valore della manovra dovrebbe aggirarsi intorno ai 30 miliardi di euro, ma ben 10 di questi miliardi sono già “impegnati” per la conferma del taglio del cuneo fiscale, utile ad aumentare l'ammontare delle buste paga più basse.

Indiscrezioni anticipano misure di sostegno alla natalità, detassazione delle tredicesime, interventi sulle pensioni, in attesa di una riforma vera e propria. Obiettivi ancora tutti da definire e, comunque, non facili da raggiungere, anche perché, nella finanziaria 2024, il governo dovrà rispettare vincoli di bilancio stringenti, uno su tutti la riduzione del debito pari allo 0,7% del Pil.

Obiettivo impegnativo considerato anche l'andamento del Pil italiano, ora in fase di discesa e attestato ben al di sotto del + 1% su scala annuale. Quello che è certo è il cronoprogramma fissato per arrivare alla finanziaria, che parte con la presentazione in autunno (di norma entro il 27 settembre) della nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanze e poi termina con l'approvazione, alle Camere, del Disegno di Legge di Bilancio, obbligatoriamente entro il 31 dicembre.

