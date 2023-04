POLITICA ITALIA Governo italiano, via libera a più di duemila assunzioni per le forze dell'ordine Ok anche al decreto siccità, cabina di regia affidata a Matteo Salvini. Meloni: "Affrontiamo il problema in maniera strutturale"

Approvato il decreto legge per oltre tremila assunzioni nella pubblica amministrazione, più di 2.100 per le forze dell'ordine, di cui 390 per incrementare la pianta organica della Guardia Costiera, puntualizza il ministro Matteo Salvini cui è stata affidata anche la cabina di regia sulla crisi idrica. Approvato il relativo decreto, pur con qualche scintilla in Consiglio dei ministri tra Lega e Fratelli d'Italia. “Da vent'anni – spiega la presidente Giorgia Meloni – l'Italia affronta questo problema ciclico”. Corsa a ostacoli, invece, per il disegno di legge sulla concorrenza: l'esame prosegue, ma slitta ancora l'approvazione, lo scoglio è rappresentato dalle misure sulle concessioni per gli ambulanti. Intanto Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, ha trascorso la sua seconda notte al San Raffaele di Milano, e pare reagire bene alle cure. Oggi nuovi accertamenti, l'attenzione resta alta sull'infezione polmonare, causata da una leucemia che lo affligge da tempo e che lo ha indebolito, ha confermato l'ospedale. “E' dura ma ce la farò anche questa volta”, ha detto Berlusconi durante una telefonata al direttore de Il Giornale, Augusto Minzolini.

Nel video l'intervento di Giorgia Meloni, presidente del Consiglio

