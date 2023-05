Governo Meloni con le parti sociali su lotta all'inflazione e pensioni

Nel video Riccardo Molinari, Tommaso Foti e Raffaella Paita

Incassata la vittoria elettorale alle amministrative, Giorgia Meloni spinge sulle riforme. Oggi ha incontrato, a Palazzo Chigi, le parti sociali - sindacati e imprese- per esaminare le misure da mettere in atto per contrastare l'inflazione ma anche per parlare di riforma delle pensioni. In settimana è previsto un altro round su riforme istituzionali, giustizia e fisco. L'esecutivo "legge" il risultato delle amministrative come un referendum sull'attività del governo.

L'esito uscito dalle urne, visto dalla maggioranza, ha un orizzonte largo, anzi larghissimo, che arriva fino alle europee del 2024.

Dal punto di vista dell'opposizione è un altro dopo-voto difficile: i leader hanno poca voglia di farsi intercettare dalle telecamere. La difficoltà di costruire uno schieramento unitario è evidente anche in queste ore: il Pd ha ribadito la necessità di costruire un campo più largo possibile, ma per altri sembra ancora il tempo dei distinguo.

Antonello De Fortuna

Nel video Riccardo Molinari, Lega; Tommaso Foti, FdI e Raffaella Paita, Azine Italia -Viva