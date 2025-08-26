Governo Meloni e l'approccio scientifico, i ministri si dividono

Penultima giornata del Meeting col resto del governo Meloni giunto in favore di telecamere per parlare dei propri temi di competenza: ha iniziato il ministro dell’istruzione e del merito Giuseppe Valditara, per dire che il divieto ai cellulari in classe funziona benissimo, e ad annunciare che quasi il 50% degli insegnanti di sostegno sarà confermato, così da garantire una continuità didattica, ha aggiunto, mai avuta prima. Il ministro Pichetto Fratin ha annunciato che il Ddl delega sul nucleare arriverà in Parlamento subito dopo l'estate. E parla poi dell'approccio scientifico che dovrebbe seguire il governo. Rigore scientifico che il ministro Lollobrigida certo non nega ma, aggiunge, rispetto il pluralismo delle opinioni di tutti. Sul caso Schillaci, dice poi, è stato montato un caso sul nulla.

Nel video le interviste a Giuseppe Valditara, ministro dell'Istruzione; Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente; Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura









