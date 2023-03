Governo Meloni: "Fisco, pronti a rivoluzionare il sistema dopo 50 anni"

Rivoluzionare il sistema fiscale dopo 50 anni. Con queste mire il governo ha iniziato il confronto con le parti sociali parlando del “Nuovo Fisco”, che vuole favorire il lavoro dipendente, aiutare famiglie, giovani e donne, ridurre la pressione fiscale per le aziende, favorire la collaborazione col fisco e incentivare così il rientro dei capitali. Uno degli obiettivi principali, annuncia il governo, è la lotta all'evasione fiscale, si studiano misure per incentivare gli adempimenti spontanei e arrivare a un “fisco amico” che dialoghi col contribuente. E mentre il presidente della società 3-I, sulla trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione, Claudio Anastasio, nominato da Giorgia Meloni si è dovuto dimettere dopo aver spedito al suo Cda un mail dove copiava il discorso di Mussolini in cui rivendicava la responsabilità politica del delitto Matteotti, è ancora polemica tra maggioranza e opposizione sulle presunte ingerenze russe sull'aumento del fenomeno migratorio, rivelate dal ministro Crosetto.

Nel video le interviste a Gianna Fracassi, vice segretaria generale Cgil; Antonio Misiani, senatore Partito Democratico; Angelo Bonelli, deputato Alleanza Verdi-Sinistra