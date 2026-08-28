POLITICO ITALIA Governo Meloni il più longevo, il 4 settembre grande festa a Bari Nonostante i tanti problemi sul tavolo a settembre, si inizia con un evento celebrativo

Potrebbe essere un autunno complesso per il governo Meloni, nonostante il 4 settembre prossimo si avvii a diventare il governo più longevo della Repubblica, primato che la presidente del Consiglio ha già deciso di festeggiare con un grande evento al porto di Bari. Se però la tensione sui mercati petroliferi continuerà a crescere, il governo dovrà decidere come intervenire, quando il 6 settembre scadrà l'ultima proroga del taglio delle accise sul gasolio. Non mancano tensioni tra gli alleati, come Lega e Forza Italia che litigano sulla tassazione degli extraprofitti a banche e compagnie petrolifere. Contrarissimo il ministro degli Esteri Tajani, per il quale “E' perdente la politica dello Stato vessatorio, che non può essere come lo sceriffo di Nottingham”. Dietro l'angolo c'è anche la ripresa dei lavori parlamentari, con ostacoli che potrebbero far emergere altre distanze. In primo piano la legge elettorale: il primo settembre scadrà il termine per depositare l'emendamento sulle preferenze nel nuovo provvedimento legislativo.

Il Melonellum e le preferenze non piacciono a molti dirigenti leghisti, che già scalpitano per vedere Matteo Salvini fare un passo indietro. Ma anche le donne di Forza Italia rischiano di mettersi di traverso, dunque il pericolo è un nuovo passo falso della maggioranza, dopo quello avvenuto alla Camera. Intanto Giorgia Meloni discute a distanza con Stefano Bonaccini, presidente del Partito Democratico: sui social risponde piccata alla frase per cui milioni di italiani voterebbero a destra perché hanno studiato poco: “Quegli italiani – scrive – votano a destra perché noi non chiediamo loro quanti titoli di studio abbiano prima di ascoltarli. Li rispettiamo”. “Il ragionamento era più complesso – spiega Bonaccini – e riguardava la sinistra, che dovrebbe saper rappresentare più e meglio coloro che sono più in difficoltà economicamente, o che nella vita hanno avuto meno opportunità per aver titoli di studio più elevati”.

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