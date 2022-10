Governo Meloni: incassata la fiducia alla Camera, tocca al Senato

'Sono la prima donna premier, di un'area culturale confinata ai margini e non arrivo da amicizie influenti: sono l'underdog, lo sfavorito che stravolge i pronostici, e intendo farlo ancora': così la presidente del Consiglio Meloni ha chiesto la fiducia della Camera, che è arrivata con 235 sì, 154 no e 5 astenuti. Nel discorso anche la condanna dei regimi, 'fascismo compreso', e delle leggi razziali, 'una vergogna, il punto più basso della storia italiana'. 'Non sarò la cheerleader di nessuno', dice nella replica che ha avuto toni anche accesi. 'Le donne non hanno nulla da temere: vogliamo garantire piene libertà', aggiunge dopo un botta e risposta con la capogruppo del Pd Serracchiani. Niente fiducia da Pd, M5s e Azione-Italia Viva.