Governo Meloni: le congratulazioni della senatrice Domenica Spinelli

“Coerenza, sobrietà, determinazione e responsabilità verso tutta la nazione. Un Esecutivo di alto profilo che inizia a lavorare in tempi da record perché i cittadini, le imprese, il mondo economico e sociale hanno bisogno di risposte immediate ”. La Senatrice di Fratelli d’Italia Domenica Spinelli si congratula con Giorgia Meloni per la veloce formazione del nuovo Governo di centrodestra che si accinge a guidare il Paese verso la ripresa in una fase drammatica come quella che stiamo vivendo. “Il nostro Presidente del Consiglio – aggiunge la Spinelli - entra di diritto nella storia della Repubblica: è la prima donna premier in Italia, noi siamo con lei sulla strada che ci ha indicato e che è quella di partire subito con determinazione e concretezza. Il precedente Governo ha lasciato un’Italia in recessione, noi dobbiamo immediatamente assicurare impegni perché non c’è tempo da perdere di fronte alla crisi economica e alle tante emergenze che assillano l’Italia. A tal proposito ho dato la mia disponibilità, ed entrerò a farne parte, a partecipare alla Commissione Speciale di cui il presidente del Senato Ignazio La Russa ha comunicato la creazione e che esaminerà tutti quei provvedimenti rimasti in sospeso fino alla formazione del Governo Meloni. E’ convocata martedì 25 ottobre per l’elezione del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari. Fratelli d’Italia al suo interno conterà su otto senatori e tra questi ci sono anche io, pronta a tenere aperti gli occhi sulla Romagna che a Roma ho l’onore e l’onere di rappresentare”. “Da lunedì – conclude la Senatrice di FdI – rimbocchiamoci le maniche e lavoriamo sodo: abbiamo un largo mandato dagli elettori e abbiamo l’orgoglio e la certezza di poterli rappresentare al meglio. In bocca al lupo alla neo premier, a tutti i ministri e buon lavoro al Governo che rilancerà il Paese”.

cs Ufficio Stampa Spinelli