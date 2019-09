Governo: notte di lavoro per Conte che presenta la squadra al Colle

Notte di lavoro per il premier incaricato Giuseppe Conte, che questa mattina dovrebbe salire da Mattarella per presentare la sua squadra di governo, dopo che ieri gli iscritti del M5s su Rousseau hanno dato il via libera all'esecutivo con il 79,3%. Si va verso Di Maio agli Esteri e Franceschini alla Difesa. E' ancora in discussione ancora invece il nome del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. E alle 9 si riunisce a Palazzo Chigi il tavolo finale sul programma di governo con Conte e i capigruppo alla Camera ed al Senato di M5S, Partito democratico e Leu. Lo spread apre ancora in calo a 150 punti con il tasso d'interesse sul decennale italiano che aggiorna il minimo storico allo 0,82%. La Borsa di Milano apre in rialzo, +1,24%.