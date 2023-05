Governo pronto ad aiutare le zone alluvionate, ministro Urso: "Attiveremo il fondo di garanzia al massimo consentito"

Dopo il sopralluogo della presidente Giorgia Meloni nelle zone dell'alluvione, si attendono ora i provvedimenti del governo, il Consiglio dei ministri è convocato per le 11. All'interno del decreto emergenza, ha anticipato il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, sarà presentato un primo pacchetto di sostegno, con la probabile sospensione dei mutui, la rateizzazione degli oneri fiscali e soprattutto l'attivazione del fondo di garanzia, “il massimo che ci è consentito dalle norme europee sugli aiuti di Stato”, ha puntualizzato il ministro. La Regione, dal canto suo, ha già inviato un primo elenco di richieste, certo non esaustivo e che dovrà essere aggiornato.

Intanto il maltempo ha concesso una tregua, anche se l'allerta rossa è confermata anche domani su un'area però più ristretta, ossia pianura bolognese, costa e collina romagnola, per criticità idraulica e idrogeologica. L'acqua si sta ritirando da Faenza, Cesena e Forlì, dove però a scopo precauzionale è stata svuotata una palazzina di 12 appartamenti a causa di una voragine. Ripulite le spiagge della Riviera, a partire da Rimini, nonostante le mareggiate di martedì e mercoledì scorsi avessero riversato sulla costa tonnellate di legna e detriti. Ancora molta acqua invece a Ravenna, ma pare scongiurato il pericolo che tutta la città vada sott'acqua, coi tesori dell'arte bizantina patrimonio Unesco. Il sole ha aiutato, ma in alcuni punti ha fatto solidificare il fango facendolo diventare duro come il cemento.

In mezzo a tanta solidarietà non sono mancati episodi di sciacallaggio: un uomo e una donna sono stati arrestati dopo aver rubato seimila euro a una coppia di anziani di Ravenna fingendosi volontari. Cala di oltre 3.200 unità il numero delle persone costrette a lasciare casa, ora 2.663 sono ospitate in strutture d'accoglienza. Gli sfollati superano però i 23mila. Attive un migliaio di frane, di cui 305 più significative, concentrate in 54 comuni. Restano 622 le strade chiuse, di cui 397 chiuse totalmente, mentre da stamattina sono state riattivate le tratte ferroviarie Rimini-Forlì e Ravenna-Rimini. Al numero verde attivato dalla Regione, 800024662, finora sono arrivate oltre tremila chiamate. Continuano le donazioni al conto corrente aperto, il presidente dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini ha ringraziato la casa automobilistica Stellantis e il polo del lusso e della moda Lvmh per aver donato ciascuno un milione di euro. Laura Pausini devolverà alla sua Romagna l'incasso dei prossimi tre concerti.





Per le donazioni

Iban: IT69G0200802435000104428964

Causale: “ALLUVIONE EMILIA-ROMAGNA”

Per donare dall’estero, codice Bic Swift: UNCRITM1OM0 -

Il conto corrente è intestato all’Agenzia per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile dell’Emilia-Romagna