Gradara: aveva una serra di marijuana in casa, arrestato

I Carabinieri di Saludecio hanno arrestato per detenzione e spaccio di stupefacenti un uomo, classe '93, originario di Misano, ma domiciliato a Gradara, che aveva una piccola serra artigianale di marijuana nel sottoscala del suo appartamento. La perquisizione è scattata al termine di un'attività di sorveglianza, dopo che il soggetto era stato notato in compagnia di noti assuntori della zona. Nella sua abitazione sono state rinvenute 5 piante di marijuana, oltre a un bilancino di precisione e 500 grammi di stupefacente, frutto dei primi “raccolti” e pronti per la vendita. Al momento si trova agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo davanti all’Autorità Giudiziaria Pesarese.