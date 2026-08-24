Granchio blu, per contrastarlo nell'Adriatico un "esercito" di polpi

Dalle vasche di allevamento, al mare.

Il viaggio comincia a bordo di una motovedetta, verso le acque dell'Adriatico. Da qui parte la missione di alcuni giovanissimi polpi, con un obiettivo: contenere la diffusione dei granchi blu, che soprattutto negli ultimi anni hanno messo in crisi l'equilibrio dell'ecosistema marino e provocato pesanti conseguenze per la pesca e l'acqua-coltura.

I polpi sono naturali predatori della specie invasiva, e con il loro rilascio, prosegue un lavoro di sinergia tra la Regione Emilia-Romagna e l'Università, il progetto "OCTO-BLU":

"l progetto fa parte di una strategia che è iniziata tre anni fa quando il granchio blu è comparso devastando interi settori come l'acquacoltura. Noi abbiamo messo in questi anni 5 milioni di euro a favore delle nostre imprese per aiutarle a raccogliere il granchio e a smaltirlo e anche come indenizi e sussidi, ma abbiamo bisogno di giocare in attacco. Quindi con progetti come questo lo stiamo facendo per ridurre la presenza del granchio nell'areale adriatico, ma ovviamente dobbiamo porci anche l'obiettivo di ridurlo nell'areale del delta e quindi se arriveranno anche altri progetti di ricerca noi li sosterremo con grande convinzione naturalmente da parte di enti qualificati come le università", dichiara Alessio Mammi, Assessore della Regione Emilia-Romagna all'Agricoltura e alla Pesca.

L'investimento è cospicuo, e non solo a livello economico. Ci sono grandi aspettative sul lavoro che potranno fare i piccoli polpi, di pochi giorni di età, stabulati negli impianti dell'Ateneo di Bologna e rilasciati al largo di Cesenatico in questi giorni. Anche se il progetto "OCTO-BLU" non finisce qui. Ma questa specie marina, così particolare nel suo genere, ha enormi potenzialità nel contrasto al proliferare del granchio blu.

" La base della sua alimentazione è proprio il crostaceo, e questo l'abbiamo visto proprio grazie a questo progetto, abbiamo visto che se il polpo si nutre quasi esclusivamente di crostaceo, e quindi di granchi, la femmina tende quasi a raddoppiare la produzione di uova", spiega il Professor Oliviero Mordenti, dell'Università di Bologna.







