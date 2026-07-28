CRONACA Grand Hotel di Riccione sotto sequestro: beni per 29 milioni, sei indagati per bancarotta fraudolenta L’operazione “Infinity Rent” riguarda immobili, disponibilità finanziarie e quote societarie per 29 milioni di euro. Il Comune offre assistenza agli ospiti e guarda all’asta prevista in autunno.

Grand Hotel di Riccione sotto sequestro: beni per 29 milioni, sei indagati per bancarotta fraudolenta.

Il Grand Hotel di Riccione è finito al centro di una vasta operazione della Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura della Repubblica di Rimini. Nella mattinata di martedì 28 luglio le Fiamme Gialle hanno eseguito un sequestro preventivo d’urgenza su immobili, disponibilità finanziarie e quote societarie per un valore complessivo di 29 milioni di euro. Sei le persone indagate, a vario titolo, per bancarotta fraudolenta.

L’inchiesta, denominata “Infinity Rent”, nasce dal fallimento della società proprietaria del complesso alberghiero. Secondo l’ipotesi accusatoria, dopo il dissesto sarebbe stato costruito un sistema societario finalizzato a mantenere il controllo degli immobili e delle attività, impedendone di fatto la piena restituzione alla curatela fallimentare.

Il meccanismo ricostruito dagli investigatori ruoterebbe attorno a una serie di contratti di affitto d’azienda stipulati con società formalmente amministrate da prestanome, ma riconducibili a un unico referente. Queste imprese avrebbero omesso per anni il pagamento dei canoni alla società proprietaria, contribuendo ad aggravarne l’insolvenza. Dopo la dichiarazione di fallimento, inoltre, il complesso non sarebbe stato consegnato al curatore nominato dal Tribunale.

La gestione sarebbe invece proseguita attraverso ulteriori subaffitti ritenuti fittizi. Secondo la Guardia di Finanza, albergo, ristorante e parcheggio avrebbero continuato a operare anche dopo la revoca delle licenze e senza un titolo legittimante. Una parte consistente degli incassi sarebbe stata realizzata in nero, con un danno sia per i creditori sia per l’Erario.

Tra gli indagati figura Gianni Andreatta, indicato dagli inquirenti come il principale referente dell’operazione. Formalmente residente a Cuba ma domiciliato a Riccione, era presente nella struttura al momento dell’intervento insieme ad alcuni turisti. Le accuse sono ancora nella fase delle indagini preliminari e dovranno essere accertate nel corso del procedimento.

Contestualmente al sequestro sono state eseguite perquisizioni nelle province di Rimini, Milano, Monza-Brianza e Bari. Alle operazioni hanno partecipato anche unità cinofile “cash dog”, addestrate nella ricerca di denaro contante occultato.

Il provvedimento consente ora alla curatela fallimentare di tornare nella disponibilità dell’intero compendio immobiliare. Il Grand Hotel dovrebbe essere messo all’asta in autunno, con una vendita indicata per il 23 settembre.

Il Comune di Riccione ha annunciato piena collaborazione con gli inquirenti e si è detto disponibile a favorire il trasferimento degli ospiti presenti in altre strutture della città. La sindaca Daniela Angelini ha definito il Grand Hotel un simbolo storico di Riccione e ha espresso l’auspicio che l’intervento della magistratura e la futura asta possano aprire una nuova fase per il complesso.

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