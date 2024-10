SOLIDARIETÀ Grande festa per La Prima Coccola: 10 anni di impegno per salvare i neonati con problemi di salute L'organizzazione lavora al fianco del reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell'Ospedale di Rimini

E' difficile contenere le emozioni quando si ripercorrono momenti complessi, pieni di dolore e allo stesso tempo di speranza: famiglie, medici, operatori sanitari e volontari rivivono anni di battaglie per salvare i bambini con problemi di salute. La Prima Coccola festeggia i 10 anni con una grande festa a Misano, nel segno della solidarietà.

L'organizzazione di volontariato lavora costantemente al fianco del reparto di Terapia intensiva neonatale dell'Ospedale di Rimini. Negli anni progetti per supportare le famiglie, oltre 50 attrezzature mediche donate, solo tra il 2018 e il 2020 180mila euro investiti per rendere il reparto più accogliente e tante altre iniziative. Tra le realtà imprenditoriali che nel tempo hanno contribuito alle attività anche la sammarinese Marlù. Presentati, per i 10 anni, un podcast e un documentario, insieme a spettacoli e momenti di divertimento.

Nel servizio le interviste ad Alessandro Marchi (presidente La Prima Coccola), Kristian Gianfreda (assessore Politiche per la Salute Comune di Rimini), le testimonianze dei genitori Paolo Donatini e Tania Angeli e l'intervista a Gina Ancora (primaria Terapia Intensiva Neonatale all'Ospedale di Rimini)

