MALTEMPO Grandine record tra Marche e Abruzzo: decine di feriti, danni ingenti ad auto e abitazioni, agricoltura in ginocchio In provincia di Ascoli Piceno sono 60 persone finite in Ps dopo essere stati colpiti da chicchi di grandine grandi come palline da tennis. Il sindaco di San Benedetto del Tronto pronto a chiedere lo stato di calamità

Grandine record tra Marche e Abruzzo: decine di feriti, danni ingenti ad auto e abitazioni, agricoltura in ginocchio.

Decine di feriti, centinaia di veicoli danneggiati, abitazioni colpite e pesanti conseguenze per il comparto agricolo. È il pesantissimo bilancio della tempesta di grandine che si è abbattuta martedì sera tra le Marche meridionali e parte dell'Abruzzo. Solo lungo la costa della provincia di Ascoli Piceno circa 60 persone sono ricorse alle cure del Pronto soccorso per ferite provocate dai chicchi di grandine grossi come palline da tennis, mentre amministrazioni locali e associazioni di categoria chiedono il riconoscimento dello stato di emergenza e della calamità naturale.

La situazione più critica si è registrata a San Benedetto del Tronto, dove il Pronto soccorso dell'ospedale Madonna del Soccorso ha dovuto fronteggiare un afflusso eccezionale di pazienti nel giro di pochi minuti. Nella sola giornata di martedì gli accessi sono stati 195, contro una media di circa 120, con una sessantina di persone medicate per ferite lacero-contuse causate dalla grandine. "Il Pronto soccorso dell'ospedale di San Benedetto del Tronto ha risposto tempestivamente all'emergenza causata dalla grandine", ha dichiarato il direttore generale dell'Ast di Ascoli Piceno, Antonello Maraldo.

Sul fronte istituzionale, il sindaco di San Benedetto del Tronto, Nicola Mozzoni, ha annunciato l'avvio delle procedure per richiedere alla Regione Marche lo stato di emergenza. "Quella che ha colpito ieri la nostra città è stata una grandinata di intensità sicuramente eccezionale", ha affermato il primo cittadino. "Non ci sono stati feriti gravi né codici rossi. E questo, davanti a un evento di questa portata, è ciò che conta di più", ha sottolineato Mozzoni, ricordando come fin dai primi minuti Comune, Protezione civile, Vigili del fuoco, Polizia locale e forze dell'ordine abbiano operato per assistere la popolazione.





Resta però pesante il bilancio dei danni. Centinaia di automobili hanno riportato parabrezza e lunotti distrutti o profonde ammaccature, mentre sono stati colpiti edifici e attività produttive. "Stiamo effettuando una ricognizione completa dei danni – ha spiegato il sindaco – e come amministrazione siamo già al lavoro per predisporre tutta la documentazione necessaria a chiedere alla Regione l'attivazione dello stato di emergenza".



L'ondata di maltempo ha colpito anche la parte nord dell'Abruzzo. In provincia di Teramo il primo monitoraggio di Coldiretti evidenzia perdite agricole che in alcune aree raggiungono il 100%. Le zone più colpite sono Bellante, Notaresco, la Val Tordino e la fascia tra Pineto e Roseto degli Abruzzi, dove grandine e vento hanno devastato coltivazioni di pomodori, ortaggi, mais, vigneti e oliveti, provocando danni anche a capannoni, impianti fotovoltaici e mezzi agricoli.

"I nostri tecnici sono al lavoro per la ricognizione – ha dichiarato la presidente di Coldiretti Teramo, Emanuela Ripani –. Il quadro è preoccupante: chiediamo alla Regione Abruzzo di attivare subito le procedure per lo stato di calamità naturale a sostegno delle imprese". Il direttore provinciale Daniele Di Venanzio ha ribadito la necessità di rafforzare gli strumenti di prevenzione di fronte a eventi meteorologici estremi sempre più frequenti.



Nell'entroterra marchigiano, a Pieve Torina, nel Maceratese, la grandine ha colpito le Soluzioni abitative d'emergenza (Sae) presenti dopo il sisma del 2016. Flavia Dolciotti e Giuseppe Seccacini, sue residenti che vivono nelle casette, raccontano un episodio senza precedenti. "Le casette, in questi anni, hanno resistito alla neve e a qualsiasi evento. La grandine di ieri è stato un evento inaspettato a cui non eravamo preparati. È un dramma nel dramma", raccontano. I grossi chicchi hanno perforato il tetto dell'abitazione, causando le prime infiltrazioni d'acqua. La preoccupazione è rivolta soprattutto ai prossimi mesi: "Qui d'inverno nevica, non possiamo rischiare di rimanere con i buchi nel tetto", spiegano gli abitanti, mentre il Comune ha già incaricato una ditta per gli interventi di ripristino. Pesanti anche i danni alle automobili lasciate all'aperto e difficoltà alla circolazione, con strade ricoperte da grandine e detriti vegetali.

A Falconara, in provincia di Ancona, sono state circa 70 le segnalazioni gestite dal Centro operativo comunale (Coc). Le chiamate hanno riguardato la caduta di alberi e rami, l'allagamento di alcune arterie cittadine e di tre sottopassi per il mare, infiltrazioni in due edifici pubblici, oltre a danni in aree ed edifici privati.

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