Grave dopo un malore l'ex procuratore di Rimini, Giovagnoli

Grave dopo un malore l'ex procuratore di Rimini, Giovagnoli.

Il procuratore capo di Modena ed ex procuratore di Rimini, Paolo Giovagnoli, 69 anni, è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Savigliano (Cuneo) dopo essere stato vittima di un arresto cardiaco, nella giornata di sabato. Le sue condizioni sarebbero gravi. Giovagnoli si trovata in una località turistica in provincia di Cuneo, quando è stato colto dal malore. E' stato soccorso dall'elicottero del 118.



I più letti della settimana: