CRONACA Grave incidente a Riccione: 90enne elitrasportato in ospedale Scontro tra un’Ape car e un furgone alla rotonda di San Lorenzo. Coinvolta anche una terza auto. L’anziano in condizioni critiche

Grave incidente stradale questa mattina a Riccione, nei pressi della rotonda di San Lorenzo, dove si sono scontrati un Ape car e un furgone. Il mezzo a tre ruote, condotto da un uomo di 90 anni, immettendosi nella rotatoria da viale Veneto, è entrato in collisione con il veicolo che si era lasciato alle spalle la chiesa di San Lorenzo..

A seguito dell’impatto, il motocarro ha perso il controllo ed ha terminato la corsa contro una terza auto in transito in via G. Cesare, proveniente da Riccione. Le condizioni dell’anziano sono apparse fin da subito molto gravi. Dopo essere stato stabilizzato sul posto dal personale del 118, è stato disposto il trasporto in elicottero, atterrato nel vicino impianto sportivo, all’ospedale Bufalini di Cesena, in codice di massima gravità.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente anche i Vigili del Fuoco, che hanno collaborato alle operazioni di soccorso, e la Polizia Locale, che ha chiuso il traffico per consentire i rilievi e mettere in sicurezza l’area.

La dinamica dell’incidente è al vaglio degli agenti dell’infortunistica stradale che potranno usufruire anche delle diverse telecamere private presenti sul luogo del sinistro.

