Grave incidente a Riccione, centauro 25enne trasportato in eliambulanza

Grave incidente nel pomeriggio di lunedì a Riccione. Una moto, condotta da un 25enne, si è schiantata contro un’auto ferma in coda in viale Berlinguer, la strada che conduce al casello autostradale. Dopo l’impatto il giovane è stato sbalzato oltre la vettura, rovinando poi violentemente sull’asfalto.

Rapido l’intervento del 118: il motociclista, stabilizzato sul posto, è stato trasferito al centro sportivo di Riccione, dove l’eliambulanza lo ha preso in carico per il trasporto all’ospedale Bufalini di Cesena in codice di massima gravità. Un’altra ambulanza ha assistito invece una persona che si trovava nell’auto colpita, rimasta dolorante alla schiena.

Sul posto la polizia locale, che ha regolato il traffico – con la chiusura della strada a senso unico alternato durante le operazioni di soccorso – e avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.







