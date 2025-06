Grave incidente a Riccione sulla Statale 16: investite due ragazze, una è grave

Le immagini dei rilievi

Brutto incidente nel pomeriggio di lunedì a Riccione, attorno alle 15, sulla Statale 16 all’altezza del parcheggio del centro commerciale Perla Verde. Due ragazze di 18 anni che, secondo le prime ricostruzioni, stavano attraversando sulle strisce pedonali in direzione di Corso Fratelli Cervi, sono state investite da uno scooterone con a bordo una coppia.

Una delle due giovani è stata colpita in pieno ed è in gravi condizioni: per lei si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso, che l’ha trasportata d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena. L’altra ragazza è stata colpita solo di striscio e ha riportato ferite meno gravi. Anche i due motociclisti sono rimasti feriti e sono stati condotti con traumi di media entità all’ospedale Infermi di Rimini.

Sul posto sono intervenute ben quattro ambulanze del 118. La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni per permettere i soccorsi e i rilievi da parte delle forze dell’ordine, causando pesanti rallentamenti e congestione del traffico in tutta la zona. Le dinamiche dell'incidente sono al vaglio degli inquirenti.