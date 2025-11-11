Grave incidente in viale della Repubblica: due giovani di 24 e 19 anni investiti sulle strisce

Grave incidente nel primo pomeriggio di oggi in viale della Repubblica a Rimini, all’altezza della rotatoria in direzione San Marino. Due ragazzi di origine straniera di 24 e 19 anni, che stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali, sono stati travolti da una Station Wagon. L’impatto ha sbalzato entrambi per una decina di metri.

I due giovani — uno appena uscito da scuola e l’altro che lo accompagnava — stavano raggiungendo un bar situato vicino alla nota concessionaria d'auto Ricci, quando è avvenuto lo scontro. Sul posto sono intervenute subito due ambulanze e l’elisoccorso, oltre alle forze dell’ordine che hanno chiuso la strada per i rilievi per diverse ore. Ad avere la peggio, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe il 24enne, portato dall'ambulanza all'Ospedale Infermi e poi trasferito al Bufalini di Cesena con l'elicottero. Meno grave sembrerebbe il più giovane.

Seguiranno aggiornamenti.















