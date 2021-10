INCIDENTE STRADALE Grave incidente sulla Marecchiese: centauri trasportati al Bufalini

Grave incidente a Cà Raffaello, in Località Cà di Pietro, poco dopo le ore 10 di oggi: coinvolti, lungo la strada Marecchiese, un fuoristrada e due moto di grossa cilindrata. I due centauri, che procedevano in direzione Ponte Messa - Badia Tedalda, si sono scontrati con il fuoristrada, che usciva da una stradina laterale per immettersi sulla Marecchiese. Secondo le prime ricostruzioni il fuoristrada, adibito al trasporto di cani, non avrebbe rispettato la precedenza centrando in pieno due motociclisti che facevano parte di un gruppo in transito. I due sono stati disarcionati dalle selle e caduti rovinosamente a terra, riportando seri traumi. Il soccorso è avvenuto in codice rosso, dalle squadre del 118, ma vista la gravità delle condizioni dei feriti, in stato di incoscienza, è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso per trasportarli velocemente all'ospedale "Bufalini" di Cesena. Sul posto i carabinieri di Novafeltria, ma anche unità da Arezzo per i rilievi e per regolare la circolazione stradale.

