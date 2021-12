RIMINI Grave incidente sulla Marecchiese, traffico in tilt [fotogallery]

Grave incidente sulla Marecchiese, traffico in tilt [fotogallery].

Stava uscendo dal parcheggio della farmacia, intorno alle 18, immettendosi su via Marecchiese in direzione monte. La Mercedes ML condotta da una donna, ha urtato una Fiat 500 L che stava sopraggiungendo in direzione contraria. L'utilitaria, colpita sul frontale destro, ha proseguito la sua corsa finendo nella corsia opposta e scontrandosi poi con un Range Rover. Sul posto due ambulanze, i Vigili del fuoco e la Polizia Locale. Stando alle prime informazioni i feriti non sarebbero gravi. L'incidente ha avuto un grosso impatto sulla circolazione stradale, con lunghe file in entrambi i sensi di marcia, vista anche l'ora.

[Banner_Google_ADS]

Foto Gallery

I più letti della settimana: