Grave incidente sulla Santarcangiolese, 54 enne al Bufalini di Cesena [VIDEO]

Una dinamica tutta da ricostruire per la Polizia Locale di Santarcangelo, intervenuta intorno alle 11,30, sulla Santarcangiolese all'altezza del civico 1197. Una Passat che viaggiava in direzione Torriana e condotta da un anziano, ha girato a sinistra mentre dalla direzione opposta stava arrivando uno scooterone guidato da un 54 enne del posto. Lo scontro frontale è stato inevitabile. Il mezzo a due ruote ha proseguito la sua corsa per alcuni metri finendo in un fosso lato carreggiata. Il conducente è stato soccorso dal 118 e da una medicalizzata, giunte sul posto. Prima stabilizzato, poi vista la gravità delle ferite e il trauma cranico è stato richiesto l'intervento dell'Elisoccorso che lo ha trasportato al Bufalini di Cesena in codice di massima gravità. Sul posto anche i Carabinieri per regolare il traffico.